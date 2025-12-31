Ричмонд
полупрозрачная облачность
Ракетную опасность отменили в Воронежской области

Режим угрозы атаки беспилотников действует.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области отменили ракетную опасность. Режим действовал почти час. Сообщение поступило в 16.37. Об этом сообщал губернатор Александр Гусев в своих официальных телеграм-каналах.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории региона.

— Не пренебрегайте мерами безопасности!, — призвал граждан губернатор.

Непосредственная угроза удара БПЛА в Бутурлиновском и Россошанском районах, а также городе Борисоглебск сохраняется.

