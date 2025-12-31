Ракетную опасность отменили в Воронежской области

В Воронежской области отменили ракетную опасность. Режим действовал почти час. Сообщение поступило в 16.37. Об этом сообщал губернатор Александр Гусев в своих официальных телеграм-каналах.
Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории региона.
— Не пренебрегайте мерами безопасности!, — призвал граждан губернатор.
Непосредственная угроза удара БПЛА в Бутурлиновском и Россошанском районах, а также городе Борисоглебск сохраняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше