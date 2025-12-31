Появились кадры отражения атаки дрона на резиденцию Путина: «Чаклун-В» был сбит при попытке удара

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показан беспилотник, предпринявший попытку атаки на государственную резиденцию президента Владимира Путина. Кадры были размещены в телеграм-канале ведомства.
На видео начальник расчета ПВО с позывным «Гром» демонстрирует украинский дрон «Чаклун-В», который был сбит во время отражения удара по резиденции. По словам военного, анализ обломков аппарата показал, что его боевая часть представляла собой фугасный заряд массой шесть килограммов.
«Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перегрузить нашу оборону оказалась неудачной. Расчет отработал штатно, все цели были уничтожены. Целью атаки БПЛА был прикрываемый объект на территории Новгородской области Валдайского района», — подчеркнул «Гром».
Минобороны взяло комментарий у местного жителя Игоря Большакова о том, как происходило отражение террористической атаки ВСУ. Мужчина отметил, что сначала услышал громкий шум и не сразу понял его источник. Позже он уловил звук ракет, доносившийся со стороны Валдайского озера, и осознал, что происходит настоящая атака.
Украинские вооруженные формирования запустили беспилотники с территории Сумской и Черниговской областей. Атаки проводились ночью и утром с 28 на 29 декабря. Радиотехнические подразделения Воздушно-космических сил России зафиксировали угрозу со стороны низколетящих дронов около 19:20 28 декабря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев использовал ударные беспилотники дальнего действия. Всего в нападении был задействован 91 дрон, которые представляли собой террористическую угрозу.
Как писал KP.RU, мировые лидеры резко осудили атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал произошедшее как акт дичайшего терроризма на государственном уровне.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с Путиным также осудил атаку, выразив солидарность с российской стороной. Он подчеркнул недопустимость подобных действий.