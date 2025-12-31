Ричмонд
Минобороны: Над регионами РФ за день сбиты 53 украинских БПЛА

Российские силы ПВО обезвредили более полусотни беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации в последний день 2025 года. Силы противовоздушной обороны ВС РФ успешно отразили эти попытки, информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

«С 08.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, здесь обезврежено 40 летательных аппаратов. Ещё пять сбито в небе над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями. По одному украинскому беспилотнику российские силы ПВО обезвредили в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областях.

Накануне сообщалось, что в Туапсе при атаке дрона ранены два человека, вспыхнул пожар на НПЗ.

Тем временем Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показан беспилотник, предпринявший попытку атаки на государственную резиденцию президента Владимира Путина.

