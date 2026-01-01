Зеленский в новогоднем поздравлении рассказал о мирном соглашении, он назвал странную цифру

Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам заявил, что мирное соглашение готово на 90 процентов, информирует издание «Страна». При этом президент США Дональд Трамп накануне утверждал, что согласие достигнуто примерно по 95% вопросов, связанных с мирным урегулированием на Украине, а сам Зеленский заявлял, что эта цифра близка к 100 процентам.
«Этот мир украинцы должны одобрить», — также сказал Зеленский в новогоднем обращении, что может указывать на его приверженность к проведению в стране референдума по вопросу урегулирования конфликта.
Напомним, ещё 20 декабря Зеленский заявлял, что мирного соглашения пока нет и «может не быть».
