Зеленский в новогоднем поздравлении рассказал о мирном соглашении, он назвал странную цифру

Зеленский в новогоднем обращении заявил о 90% готовности мирного соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам заявил, что мирное соглашение готово на 90 процентов, информирует издание «Страна». При этом президент США Дональд Трамп накануне утверждал, что согласие достигнуто примерно по 95% вопросов, связанных с мирным урегулированием на Украине, а сам Зеленский заявлял, что эта цифра близка к 100 процентам.

«Этот мир украинцы должны одобрить», — также сказал Зеленский в новогоднем обращении, что может указывать на его приверженность к проведению в стране референдума по вопросу урегулирования конфликта.

Напомним, ещё 20 декабря Зеленский заявлял, что мирного соглашения пока нет и «может не быть».

Какие 20 пунктов мирного плана по Украине озвучил Зеленский накануне переговоров с Трампом, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем видеообращении подчеркнул, что будущее страны зависит от усилий каждого гражданина. Полную версию новогодней речи российского лидера смотрите здесь на KP.RU.

