Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории российской столицы при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на 1 января 2026 года. По состоянию на 3.50 российские силы противовоздушной обороны сбили в общей сложность десять БПЛА, которые направлялись к Москве. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Градоначальник размещает в мессенджере МАХ сообщения о каждом сбитом украинском дроне, тщательно отслеживая ситуацию.
Как снайперы-разведчики 51-й ОА группировки войск «Центр» уничтожают гексакоптеры противника в ночном небе на Красноармейском направлении спецоперации, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что над Брянщиной ночью на 31 декабря уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, при этом не допущено разрушений наземных объектов, люди также не пострадали.