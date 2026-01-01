Каллас устроила истерику из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина: вот что испугало главную русофобку ЕС

Напомним, в ночь на понедельник, 29 декабря, 91 дрон украинских войск попытался атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Беспилотники летели с разных направлений и были обезврежены российскими силами ПВО в небе над несколькими регионами РФ.