Каллас устроила истерику из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина: вот что испугало главную русофобку ЕС

На фоне того, что ряд мировых лидеров и международных организаций высказывали резкое осуждение по поводу террористической атаки на госрезиденцию Путина, Каллас попыталась перетянуть одеяло мирового общественного мнения на другую сторону.
«Заявление России о том, что Украина недавно обстреляла ключевые правительственные объекты в России, является преднамеренной попыткой отвлечь внимание», — написала Каллас в социальной сети Х.
Напомним, в ночь на понедельник, 29 декабря, 91 дрон украинских войск попытался атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Беспилотники летели с разных направлений и были обезврежены российскими силами ПВО в небе над несколькими регионами РФ.
Позднее Минобороны России опубликовало карту, показывающую, как летели вражеские беспилотники к резиденции Владимира Путина и как они были уничтожены.
При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подтвердила террористическую сущность киевского режима.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области словами «Я сильно разозлился». Американский лидер признал, что был шокирован подобным развитием событий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее актом дичайшего терроризма на государственном уровне.
В то же время в МИД Венесуэлы подчеркнули, что предпринятая Киевом акция открыто нарушает международное право и призвали Украину немедленно прекратить террористические действия, угрожающие жизни гражданских лиц, безопасности государств и стабильности международной системы.
Также сообщалось, что власти ОАЭ назвали удары по резиденции Путина «гнусным нападением».