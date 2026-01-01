Два дома повреждены после атаки БПЛА в Краснодарском крае

Два частных дома повреждены в новогоднюю ночь в станице Северской Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб региона.
«В ночь на 1 января 2026 года из-за попытки БПЛА киевского режима атаковать гражданские объекты повреждения получили два частных дома в станице Северской», — сказано в релизе.
Сообщается, что люди при этом не пострадали. Повреждения представляют собой выбитые окна и посеченные крыши.
Тем временем силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников, об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону, а несколько человек обратились за медицинской помощью.
Как операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» наткнулись на стоянку полутора десятков единиц бронетехники ВСУ и уничтожили украинский бронекулак, читайте здесь на KP.RU.