Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в Воронежской области

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пять беспилотников уничтожены ночью над двумя муниципалитетами Воронежской области, предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя муниципалитетами Воронежской области обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

