Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в Воронежской области

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя муниципалитетами Воронежской области обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше