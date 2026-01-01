Российское Минобороны оценило потери ВСУ в 2025 году

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Потери украинских войск в 2025 году составили около 513 480 человек, следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны России.
Наибольшие потери украинскими военными понесены в январе, марте и октябре минувшего года — 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно, при этом среднемесячные потери составили около 42,7 тысячи человек.
В 2024 году ВСУ потеряли около 593 410 человек.
Всего с начала проведения СВО и до конца 2025 года уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 815 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.