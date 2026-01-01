Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили 23 беспилотника в Тульской области

Миляев: за пять часов над Тульской областью уничтожены 23 беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО предотвратили попытку массированной атаки дронов, которую ВСУ предприняли в новогоднюю ночь на объекты в Тульской области. В небе над регионом уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Об этом информировал губернатор Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 по 04:00 уничтожили еще 23 украинских беспилотника», — сообщил губернатор, добавив, что повреждения получили фасад и забор частного домовладения в одном из населённых пунктов.

Чиновник напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности, не приближаться к обломкам БПЛА и не прикасаться к ним, так как эти фрагменты могут быть обработаны отравляющими веществами.

В то же время оперштаб Краснодарского края информировал, что из-за атаки БПЛА повреждены два частных дома в станице Северской.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону, а несколько человек обратились за медицинской помощью.

