Стали известны масштабы потерь ВСУ в 2025 году: какие месяцы стали для украинских боевиков самыми тяжелыми

ВСУ в 2025 году лишились более полумиллиона человек.

Источник: Комсомольская правда

Потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составили более полумиллиона человек. Такую оценку, основываясь на информации от Министерства обороны Российской Федерации, провело РИА Новости.

Согласно этим подсчетам, наиболее значительные потери украинская армия понесла в январе, марте и октябре 2025 года. За эти месяцы невосполнимая убыль личного состава ВСУ составила 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. В среднем же каждый месяц минувшего года украинские войска теряли около 42,7 тысячи человек.

Для сравнения, в предыдущем, 2024 году, общие потери украинских военных, согласно аналогичному подсчету, оценивались примерно в 593 410 человек.

Кроме того, в сводных данных по уничтоженной военной технике ВСУ за весь период проведения специальной военной операции значатся 669 самолетов, 283 вертолета и рекордные 106 194 беспилотных летательных аппарата.

Ранее Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил, что ВС России находятся на подъеме, в отличие от украинской армии, в которой сегодня царит дезертирство. Он подчеркнул, что все стоящие перед российской обороной задачи будут выполнены.