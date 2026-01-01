Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь отразили масштабную атаку беспилотников. За ночь расчётами ПВО было перехвачено и уничтожено 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.
Согласно официальному заявлению, воздушные цели уничтожались над несколькими регионами одновременно. Наибольшее число дронов — 61 — было сбито над территорией Брянской области. Ещё 25 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, а 23 — над Тульской областью.
Над Республикой Крым средствами ПВО было уничтожено 16 БПЛА. В Московском регионе перехватили 12 воздушных целей, при этом девять из них летели непосредственно в сторону столицы. Над Калужской областью сбили семь аппаратов.
Кроме того, 24 украинских беспилотника были уничтожены в ночном небе над акваторией Азовского моря.
Как писал сайт KP.RU, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в среду, 31 декабря, напомнил о задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по расширению полосы безопасности в приграничных регионах страны.