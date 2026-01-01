ВС РФ ударили по казармам учебного центра под Черниговом: уничтожены десятки боевиков ВСУ

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в результате удара российской армии по объекту военной инфраструктуры в Черниговской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, целью атаки стали казармы учебного центра, где проходили подготовку операторы ударных беспилотных летательных аппаратов.
Удар был нанесен в районе населенного пункта Прогресс. В результате казармы учебного центра были уничтожены. Потери в личном составе украинских войск, по предварительным данным, составили до взвода.
«Уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА в районе населенного пункта Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава», — говорится в сообщении Telegram-канала «Северный Ветер».
Прежде сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составили более полумиллиона человек. Наиболее значительные потери украинская армия понесла в январе, марте и октябре.