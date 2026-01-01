Новогодняя ночь прошла неспокойно: БПЛА сбили над Волгоградом

Новогодняя ночь для Волгоградской области прошла под контролем сил ПВО.
В небе над регионом был уничтожен 1 беспилотник самолетного типа. Информация об этом появилась в официальной сводке по работе дежурных средств противовоздушной обороны в Минобороны. Всего за день, с 08.00 до 23.00 по московскому времени, в разных регионах страны перехватили 53 беспилотника. Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбили 40 аппаратов.
Еще несколько дронов уничтожили над соседними регионами, включая Ростовскую и Воронежскую области. Волгоград оказался в этом списке с 1 целью.
О разрушениях или пострадавших не сообщается, что говорит о слаженной работе ПВО. Для жителей региона это означает, что ситуация находилась под контролем, а праздничная ночь прошла без последствий на земле.