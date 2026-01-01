Ричмонд
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за минувшую ночь сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 — над территорией Краснодарского края, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над территорией Республики Крым, 12 — над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 — над территорией Калужской области.

Как сообщалось, в Херсонской области 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице. Многие сгорели заживо.

