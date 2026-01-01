Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Крым готов оказать Херсонской области всю необходимую поддержку после страшного удара ВСУ по кафе и гостинице, в результате которого погибли более 20 человек и более 50 ранены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2024

Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.

«Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль… Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше