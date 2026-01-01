Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ — Аксенов

Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.
«Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль… Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку», — написал Аксенов в своем Telegram.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.