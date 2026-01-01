Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Крым готов оказать Херсонской области всю необходимую поддержку после страшного удара ВСУ по кафе и гостинице, в результате которого погибли более 20 человек и более 50 ранены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.