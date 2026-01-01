31 декабря над Ростовской областью сбили один беспилотник

Всего за указанный период военные сбили 53 БПЛА: 40 — над территорией Брянской области, пять 5 — над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Тульской и Ярославской областями.
