31 декабря над Ростовской областью сбили один беспилотник

С 8:00 до 23:00 31 декабря над Ростовской областью уничтожили один беспилотник. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего за указанный период военные сбили 53 БПЛА: 40 — над территорией Брянской области, пять 5 — над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Тульской и Ярославской областями.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
