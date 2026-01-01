У Украины фактически не осталось «козырей», которые можно было бы использовать в рамках возможного переговорного процесса по мирному урегулированию. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.
По его словам, попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина окончательно сузила пространство для действий киевского режима. Эксперт напомнил, что после этой попытки Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны целого ряда стран. Эсиноглу также констатировал глубокий кризис потенциала ВСУ.
«У Украины не осталось ни систем обороны, ни армии, которые могли бы чем-то удивить российскую сторону», — заявил турецкий аналитик.
Он резюмировал, что на сегодняшний день реальные возможности Киева крайне ограничены.
«Диверсии против российских танкеров в Черном море, перевозящих российскую нефть, и попытка атаки на резиденцию президента РФ — вот это всё, на что способна Украина. Других козырей не осталось», — сказал Эсиноглу.
Как писал KP.RU, украинские вооруженные формирования осуществили запуск беспилотников с территорий Сумской и Черниговской областей ночью и утром 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев применил 91 ударный беспилотник дальнего действия.