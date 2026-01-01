Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Последняя капля для Москвы»: во Франции сочли атаку на резиденцию Путина критической точкой для всей Европы

VA написал о повисшей на волоске судьбе ЕС после атаки по резиденции Путина.

Источник: Комсомольская правда

Попытка удара по резиденции президента России Владимира Путина, совершённая во время переговоров Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, поставила под угрозу судьбу всего Запада. Такую оценку ситуации даёт французский журнал Valeurs Actuelles.

Автор статьи считает, что если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение конфликта, то лучшего способа нельзя было придумать. При этом, как подчёркивается, провал операции Киева не был осуждён ни одной европейской столицей. «Молчание — это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», — говорится в публикации.

Ответственность за необдуманную и рискованную эскалацию, по мнению журнала, несут именно европейские политические элиты, из-за действий которых судьба континента оказалась под угрозой.

«Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске», — предупреждает издание.

В статье отмечается, что европейские столицы рискуют навсегда потерять возможность повлиять на разрешение конфликта. При этом автор убеждён, что лидерам, которые «своими лицемерными заявлениями подорвали надежды на мир», придётся ответить — либо на выборах, либо перед лицом публичных протестов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев использовал ударные беспилотники дальнего действия. Всего в нападении был задействован 91 дрон, которые представляли собой террористическую угрозу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше