Попытка удара по резиденции президента России Владимира Путина, совершённая во время переговоров Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, поставила под угрозу судьбу всего Запада. Такую оценку ситуации даёт французский журнал Valeurs Actuelles.
Автор статьи считает, что если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение конфликта, то лучшего способа нельзя было придумать. При этом, как подчёркивается, провал операции Киева не был осуждён ни одной европейской столицей. «Молчание — это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», — говорится в публикации.
Ответственность за необдуманную и рискованную эскалацию, по мнению журнала, несут именно европейские политические элиты, из-за действий которых судьба континента оказалась под угрозой.
«Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске», — предупреждает издание.
В статье отмечается, что европейские столицы рискуют навсегда потерять возможность повлиять на разрешение конфликта. При этом автор убеждён, что лидерам, которые «своими лицемерными заявлениями подорвали надежды на мир», придётся ответить — либо на выборах, либо перед лицом публичных протестов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев использовал ударные беспилотники дальнего действия. Всего в нападении был задействован 91 дрон, которые представляли собой террористическую угрозу.