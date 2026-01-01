В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

«Больницы Крыма уже готовы и принимают раненных в результате удара дронов из Херсонской области. Среди пострадавших есть женщины. Состояние оценивают крымские врачи», — написала она в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.