Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. В крымские больницы уже поступают раненные в результате страшного удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области. Об этом сообщила советник главы Крыма Ольга Курлаева.

Источник: РИА "Новости"

«Больницы Крыма уже готовы и принимают раненных в результате удара дронов из Херсонской области. Среди пострадавших есть женщины. Состояние оценивают крымские врачи», — написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.

СК возбудил уголовное дело о теракте.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше