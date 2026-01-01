ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей — Развожаев

Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.
«Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год — практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной — сжечь как можно больше мирных людей», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор Севастополя назвал атаку на Хорлы циничным и чудовищным преступлением и выразил соболезнования родным и близким погибших.