ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей — Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Боевики ВСУ при атаке на Хорлы Херсонской области было сжечь как можно больше людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую поддержку.

«Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год — практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной — сжечь как можно больше мирных людей», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя назвал атаку на Хорлы циничным и чудовищным преступлением и выразил соболезнования родным и близким погибших.

