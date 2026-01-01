Ричмонд
В новогоднюю ночь над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников

Всего над разными регионами и Азовским морем уничтожено 168 БПЛА.

В ночь на 1 января силы ПВО уничтожили над территорией Кубани 25 БПЛА. Ещё 24 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Азовским морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, всего за ночь сбили 168 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов уничтожили над Брянской областью — 61. Над Тульской областью сбили 23 БПЛА, над Московским регионом — ещё 12, в том числе девять летевших на Москву летательных аппаратов, а также 7 — над Калужской областью. Ещё 16 беспилотников уничтожено над Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что разрушений и пострадавших в результате ночной атаки в регионе нет. В Большой Туле повреждения зафиксированы у одного из частных домов — задеты фасад и забор, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Московский аэропорт Домодедово в ночь на 1 января для обеспечения безопасности полётов работал с ограничениями: с 23:47 рейсы принимались и отправлялись «по согласованию с соответствующими органами», сообщили в Росавиации. С 00:24 до 00:31 для воздушной гавани вводился запрет на приём и выпуск самолётов.

Напомним, в ночь на 31 декабря над Кубанью сбили 5 БПЛА, а над Чёрным морем — 56. В Туапсе были повреждены несколько жилых домов и учебных заведений, причал в порту и НПЗ. Пострадали два человека.

