При атаке БПЛА в кубанской станице Северской повреждены дома

В результате атаки беспилотников по территории Краснодарского края в ночь на 1 января в станице Северской повреждены два частных дома. Никто не пострадал. Об этом сообщает краевой оперштаб.
В домах, как уточняется, выбило окна и посекло осколками крыши.
Ночью вводились дополнительные ограничения для аэропорта Краснодара для обеспечения безопасности полётов. Ограничения действовали с 00:42 до 07:52. Аэропорт принимает и отправляет рейсы только в дневное время, с 9 до 19 часов ежедневно.
Напомним, по данным Минобороны, за ночь над Кубанью сбили 25 беспилотников, над Азовским морем — 24.
