ВС России уничтожили украинскую бронемашину под Красноармейском

«Сообщили, что едет “Макс-Про” с пехотой противника для высадки. Мы сразу подняли БПЛА — на это уходит порядка 30−40 секунд», — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что бронемашина была оборудована средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего возникали помехи видеосигнала.
«Я увидел, что техника зашла в лесопосадку. Несмотря на работу РЭБ, удалось отработать прямо по цели. Машина загорелась», — добавил оператор.
Бронемашина MaxxPro была разработана для защиты личного состава от мин, самодельных взрывных устройств и стрелкового оружия. Производится компанией Navistar Defense и активно используется в вооружённых силах США и стран НАТО. Машина имеет высокую бронезащиту, V-образное днище для рассеивания взрывной волны и может перевозить до шести-восьми бойцов с вооружением.