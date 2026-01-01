Ричмонд
ВС России уничтожили украинскую бронемашину под Красноармейском

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» на красноармейском направлении уничтожили бронемашину MaxxPro с личным составом ВСУ, рассказал РИА Новости пилот-корректировщик с позывным «Жора».

Источник: РИА "Новости"

«Сообщили, что едет “Макс-Про” с пехотой противника для высадки. Мы сразу подняли БПЛА — на это уходит порядка 30−40 секунд», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что бронемашина была оборудована средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего возникали помехи видеосигнала.

«Я увидел, что техника зашла в лесопосадку. Несмотря на работу РЭБ, удалось отработать прямо по цели. Машина загорелась», — добавил оператор.

Бронемашина MaxxPro была разработана для защиты личного состава от мин, самодельных взрывных устройств и стрелкового оружия. Производится компанией Navistar Defense и активно используется в вооружённых силах США и стран НАТО. Машина имеет высокую бронезащиту, V-образное днище для рассеивания взрывной волны и может перевозить до шести-восьми бойцов с вооружением.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше