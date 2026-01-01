ВС России уничтожили украинскую бронемашину под Красноармейском

Бронемашина MaxxPro была разработана для защиты личного состава от мин, самодельных взрывных устройств и стрелкового оружия. Производится компанией Navistar Defense и активно используется в вооружённых силах США и стран НАТО. Машина имеет высокую бронезащиту, V-образное днище для рассеивания взрывной волны и может перевозить до шести-восьми бойцов с вооружением.