В Самарской области 1 января ограничили мобильный интернет

Мобильный интернет ограничили в Самарской области 1 января 2026 года. Это связано с опасностью атаки беспилотников, которую объявили в первый день нового года.
Напомним, что мобильный интернет в Самарской области при угрозах атаки БПЛА ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов. Чтобы жители не оставались без интернета, в Самаре создали сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.
А сайт «КП-Самара» работает даже при ограничениях мобильного интернета. Мы входим в «белый» список сайтов, которые остаются работающими в любых условиях.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше