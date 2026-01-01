Ричмонд
В Самарской области 1 января ограничили мобильный интернет

Самарцам рассказали, какие сайты работают при ограничениях мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Мобильный интернет ограничили в Самарской области 1 января 2026 года. Это связано с опасностью атаки беспилотников, которую объявили в первый день нового года.

Напомним, что мобильный интернет в Самарской области при угрозах атаки БПЛА ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов. Чтобы жители не оставались без интернета, в Самаре создали сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

А сайт «КП-Самара» работает даже при ограничениях мобильного интернета. Мы входим в «белый» список сайтов, которые остаются работающими в любых условиях.

