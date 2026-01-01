Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 солдат, от действий группировки «Запад» — до 210, подразделения группировки войск «Южная» уничтожили более 190, «Центр» — до 470, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — до 55 военнослужащих.