Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сбила украинский Су-27

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

Кроме того, по данным министерства, за сутки были поражены украинские объекты энергетики, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников.

Российские силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу и 250 беспилотников.

Ранее полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что авиапарк у Украины сейчас очень скромен и выполнять задачи в том объеме, который возложен на авиацию, не может. Он сообщил, что основной аэродром Воздушных сил Украины Староконстантинов, где базировались Су-27 и F-16, полностью уничтожен ракетами и авиацией ВС России.