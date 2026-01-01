Россия сбила украинский Су-27

Ранее полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что авиапарк у Украины сейчас очень скромен и выполнять задачи в том объеме, который возложен на авиацию, не может. Он сообщил, что основной аэродром Воздушных сил Украины Староконстантинов, где базировались Су-27 и F-16, полностью уничтожен ракетами и авиацией ВС России.