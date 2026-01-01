«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа», — говорится в сводке российского ведомства.
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бойцы российской группировки войск «Запад» отразили две атаки ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки, которые противник предпринял, чтобы прорваться к Купянску, уничтожены до 15 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.