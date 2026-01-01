Свердловская область готова помочь жителям Херсонской области после трагедии

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 1 января выразил слова сочувствия и поддержки жителям Херсонской области, где в новогоднюю ночь произошла трагедия.
— Наши мысли сегодня с жителями Херсонской области, где киевский режим совершил чудовищное преступление в новогоднюю ночь, — сказал Денис Паслер.
В ночь на 1 января из-за ударов беспилотников начался сильный пожар в гостинице и кафе на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, травмы получили больше 50 человек, 24 человек погибли.
— От себя лично и от всех жителей Свердловской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, — говорит губернатор.
По словам Дениса Паслера, Свердловская область готова оказать любую поддержку оказавшимся в беде жителям Херсонской области.