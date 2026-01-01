Альметьевск подвергся массовой атаке вражеских БПЛА

В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Пожарные подразделения, которые оперативно прибыли на место, устранили возгорание.
«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает», — говорится в сообщении властей республики.
Падения обломков на территории резервуарного парка объекта закончилось возгоранием сбитого сбитого беспилотника. На работоспособность оборудования это не повлияло, сообщили ранее в администрации Альметьевского района.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше