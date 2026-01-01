Ричмонд
Альметьевск подвергся массовой атаке вражеских БПЛА

Утром 1 января Альметьевск подвергся массовой атак вражеских беспилотников. Эпицентр атаки вражеских БПЛА пришелся на резервуарный парк. Результатом стало возгорание. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Пожарные подразделения, которые оперативно прибыли на место, устранили возгорание.

«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает», — говорится в сообщении властей республики.

Падения обломков на территории резервуарного парка объекта закончилось возгоранием сбитого сбитого беспилотника. На работоспособность оборудования это не повлияло, сообщили ранее в администрации Альметьевского района.

