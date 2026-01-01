Ричмонд
Гусев выразил соболезнования в связи с терактом в Хорлах

ВОРОНЕЖ, 1 янв — РИА Новости. Воронежская область готова оказать помощь пострадавшим после удара украинского БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: пресс-служба губернатора Херсонской области

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.

«От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования близким погибших и надеюсь на скорейшее выздоровление всех раненых… Воронежская область, как всегда, готова оказать необходимую помощь», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

