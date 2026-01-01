Ричмонд
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские спецслужбы извлекли файл с полётным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием», — говорится в сообщении ведомства.