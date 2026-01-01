Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

«В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием», — говорится в сообщении ведомства.