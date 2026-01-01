Беглов выразил готовность оказать помощь Херсонской области на фоне теракта в кафе

Произошедшее он назвал жестоким преступлением в отношении мирных жителей. Господин Беглов выразил соболезнования семьям, потерявшим близких. Губернатор Петербурга пожелал скорейшего выздоровления раненым.
«Это преступление еще раз вскрыло преступную, человеконенавистническую сущность киевского режима, который целенаправленно убивает мирных жителей», — заявил Александр Беглов.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о 24 погибших, среди них есть дети, пострадали более 50 человек. В связи с трагедией 2 и 3 января объявлен траур.