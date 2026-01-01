23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем

«В период с 8.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, 10 — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, 24 БПЛА сбиты над Белгородской областью, пять — над территорией Татарстана, три — над Краснодарским краем, по одному — над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
