Силы ПВО за восемь часов сбили 58 украинских БПЛА над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников над регионами России за восемь часов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в публикации.

Уточняется, что над Белгородской областью сбили 24 дрона, 13 — над Крымом, десять — над Азовским морем, пять — над Татарстаном, три — над Краснодарским краем и по одному — над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Ранее стало известно, что силы ПВО армии России в новогоднюю ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами страны.

