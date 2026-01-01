Силы ПВО за восемь часов сбили 58 украинских БПЛА над регионами России

Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в публикации.
Уточняется, что над Белгородской областью сбили 24 дрона, 13 — над Крымом, десять — над Азовским морем, пять — над Татарстаном, три — над Краснодарским краем и по одному — над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
Ранее стало известно, что силы ПВО армии России в новогоднюю ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами страны.
