Три беспилотника уничтожены над Кубанью

1 января 2026 года за период с 8 до 16 часов российские силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников, в том числе три — над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество сбитых беспилотников за указанный период приходится на Белгородскую область — 24 летательных аппарата. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трёх мирных жителях, получивших травмы при атаке БПЛА на коммерческий объект в посёлке Разумное. Мужчину и женщину доставили в больницу, ещё одной женщине медики оказали помощь на месте.
Над Азовским морем днём 1 января уничтожено 10 БПЛА, над Татарстаном — 5, ещё по одному БПЛА сбили над Курской, Липецкой и Ростовской областями. 13 БПЛА уничтожено над Крымом. Данных о последствиях атак в этих регионах нет.
Напомним, 1 января в Краснодарском крае дважды объявлялась опасность атаки БПЛА. Первый раз — ночью, спустя несколько минут после полуночи. Второй раз — днём.