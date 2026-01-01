Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей

«На данный момент у нас уже 10 пострадавших, которые находятся на территории республики», — проинформировал министр.
Он уточнил, что пострадавшие дети находятся в Республиканской детской клинической больнице, один из них — в тяжелом состоянии.
Трое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи N6, одна пациентка в Республиканской клинической больнице имени Семашко и еще одна в Джанкойской ЦРБ, также рассказал глава ведомства.
И проинформировал, что среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Как уточнил министр, одна из доставленных пострадавших беременна.
«Состояние у всех на данный период стабильное. Доктора делают свою работу максимально качественно. Своевременная помощь была оказана всем пострадавшим», — подчеркнул Натаров.
У всех пострадавших — минно-взрывные травмы, комбинированные политравмы. По результатам проведенных консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации, добавил руководитель ведомства.
И отметил, что медицинские организации Крыма готовы принимать других пострадавших в результате произошедшей атаки.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области — по ссылке >>.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей — в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.