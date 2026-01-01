Утверждены выплаты волгоградским участникам СВО на 2026 год

Разовая выплата в размере 1 миллиона рублей положена тем, кого отобрали для прохождения военной службы по контракту и заключившим его не ранее 1 января 2026 года о прохождении воинской службы в ВС РФ, в том числе убывающим в воинские части по отношениям командиров воинских частей не для резервных подразделений.