В Сочи обломки беспилотника повредили окна многоквартирного дома

Власти Сочи помогут восстановить дом после атаки беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата повредили окна в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Глава Сочи Андрей Прошунин пообещал помочь жильцам дома восстановить поврежденные окна и привести в порядок прилегающую территорию. В регионе продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодаре атака украинских беспилотников привела к повреждению 13 частных домов в поселке Индустриальном. В пострадавших зданиях выбиты окна, а в одном случае поврежден также забор. Жертв и пострадавших нет.

