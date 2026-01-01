В Сочи обломки беспилотника повредили окна многоквартирного дома

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата повредили окна в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
«Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Глава Сочи Андрей Прошунин пообещал помочь жильцам дома восстановить поврежденные окна и привести в порядок прилегающую территорию. В регионе продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности.
Ранее KP.RU писал, что в Краснодаре атака украинских беспилотников привела к повреждению 13 частных домов в поселке Индустриальном. В пострадавших зданиях выбиты окна, а в одном случае поврежден также забор. Жертв и пострадавших нет.