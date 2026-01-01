Минобороны показало видео передачи США данных дрона ВСУ, летевшего к резиденции

Минобороны опубликовало кадры передачи американской стороне расшифровки, полученной с оборудования беспилотника ВСУ, направлявшегося к резиденции президента России Владимира Путина. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков передал материалы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.
Речь идет о данных маршрутизации и контроллере украинского дрона, который был сбит российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над территорией Новгородской области во время террористической атаки.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силовые структуры извлекли из дрона файл с полетным заданием. Анализ маршрута показал, что конечной целью атаки украинских беспилотников являлся один из объектов президентской резиденции.