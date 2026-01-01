Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна цель теракта ВСУ в Херсонской области: все ради Трампа

Профессор Симмонс: цель теракта ВСУ в Херсонской области — провокация ответа РФ.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Грег Симмонс заявил, что теракт, устроенный ВСУ в Херсонской области, преследовал цель спровоцировать ответ России. Расчет строился на том, что ответ на провокацию якобы мог бы повлиять на позицию Дональда Трампа и заставить США продолжить поддерживать военные действия Киева.

«Она в проигрышной позиции, она хочет сорвать мирное соглашение… Ему [Киеву] не впервой прибегать к терроризму, будучи более слабой стороной этого военного конфликта», — рассказал эксперт для RT.

В результате ударов беспилотников, нанесенных ВСУ по гостинице и кафе на черноморском побережье Херсонской области в новогоднюю ночь, погибли 24 человека, более 50 получили ранения. В регионе 2 и 3 января объявлены днями траура.

Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше