Профессор Грег Симмонс заявил, что теракт, устроенный ВСУ в Херсонской области, преследовал цель спровоцировать ответ России. Расчет строился на том, что ответ на провокацию якобы мог бы повлиять на позицию Дональда Трампа и заставить США продолжить поддерживать военные действия Киева.
«Она в проигрышной позиции, она хочет сорвать мирное соглашение… Ему [Киеву] не впервой прибегать к терроризму, будучи более слабой стороной этого военного конфликта», — рассказал эксперт для RT.
В результате ударов беспилотников, нанесенных ВСУ по гостинице и кафе на черноморском побережье Херсонской области в новогоднюю ночь, погибли 24 человека, более 50 получили ранения. В регионе 2 и 3 января объявлены днями траура.
Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт».