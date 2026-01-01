Минобороны: 201 украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве и над регионами РФ

Минобороны России сообщило, что за семь часов над регионами страны сбит 201 украинский беспилотник. 21 из них летел в направлении Москвы.
«В период с 16.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале. Уточняется, что над несколькими регионами РФ были сбиты: 51 БПЛА (Белгородская область), 36 (Брянская), еще 21 дрон летел на Москву (Московский регион). Кроме этого, сообщалось о сбитых 16 дронах в небе над Ростовской областью, 15 над Калужской и другими территориями.
Напомним, что в новогоднюю ночь атака беспилотников Вооруженных сил Украины на гостиницу и кафе унесла жизни 24 человек, более 50 пострадали. Власти Херсонской области в ответ на произошедшее объявили 2 и 3 января днями траура.