За 1 января на подлете к Москве были уничтожены 33 украинских беспилотника

На подлете к столице средствами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА. Об этом написал градоначальник Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Уточняется, что сотрудники оперативных служб в настоящее время обследуют территории, куда упали остатки аппаратов.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.
Информация появилась около 23:51 1 января. При этом в общей сложности за первый день 2026 года российские системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинский дрон на подлете к столице.
По сообщениям Минобороны РФ, за семь часов 1 января силами ПВО был уничтожен 201 украинский дрон над регионами РФ. При этом 21 единица летела в сторону столицы.
При этом в первый день нового года дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник над Липецкой областью.