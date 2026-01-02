Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Очередная попытка атаки беспилотника ВСУ на Москву была отражена: летательный аппарат уничтожен. Об этом написал градоначальник Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Он уточнил, что специалисты обследуют территорию, где упали остатки дрона.
Немногим ранее градоначальник сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках.
Российское военное ведомство также сообщило, что в ходе семичасового периода 1 января средствами ПВО был нейтрализован 201 вражеский дрон. В том числе в общей сложности двадцать одна воздушная цель была перехвачена на подлёте к столице. При этом в новогоднюю ночь Собянин сообщал, что российская система ПВО уничтожила девять летевших к Москве БПЛА. Кроме этого, в ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области, где погибли 24 человека.