Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Российское военное ведомство также сообщило, что в ходе семичасового периода 1 января средствами ПВО был нейтрализован 201 вражеский дрон. В том числе в общей сложности двадцать одна воздушная цель была перехвачена на подлёте к столице. При этом в новогоднюю ночь Собянин сообщал, что российская система ПВО уничтожила девять летевших к Москве БПЛА. Кроме этого, в ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области, где погибли 24 человека.