Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Собянин сообщил, что ПВО отразила еще один украинский дрон, летевший на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Очередная попытка атаки беспилотника ВСУ на Москву была отражена: летательный аппарат уничтожен. Об этом написал градоначальник Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что специалисты обследуют территорию, где упали остатки дрона.

Немногим ранее градоначальник сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Российское военное ведомство также сообщило, что в ходе семичасового периода 1 января средствами ПВО был нейтрализован 201 вражеский дрон. В том числе в общей сложности двадцать одна воздушная цель была перехвачена на подлёте к столице. При этом в новогоднюю ночь Собянин сообщал, что российская система ПВО уничтожила девять летевших к Москве БПЛА. Кроме этого, в ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области, где погибли 24 человека.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше