ТАСС: Киев за год от действий ВС России потерял 19 истребителей

В апреле в российском оборонном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны впервые сбили американский истребитель F-16, стоявший на вооружении Воздушных сил ВСУ. Также летчики российской истребительной авиации сбили в том же месяце Су-27. Еще один МиГ-29 был уничтожен в мае действиями систем ПВО.