В Татарстане снова объявлен режим беспилотной опасности

В Татарстане опять объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 1.14 2 января по московскому времени.

Накануне, 1 января, в республике более семи часов, с 8.06 до 15.12 по Москве, действовал режим беспилотной опасности. На фоне введенных ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов — как пояснили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов.

При этом около 8 часов утра в Альметьевске вражеские беспилотники массово атаковали резервуарный парк. В результате налета возникло возгорание, о чем сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, угрозы для жителей нет. В администрации района уточнили, что пожар возник из‑за падения обломков сбитого БПЛА на территории нефтяной технологической системы. Работоспособность оборудования не нарушена.

Позднее Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении с 8 до 16 часов 56 украинских беспилотников. Пять из них были сбиты над территорией Татарстана, отметили в военном ведомстве.

