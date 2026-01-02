Над регионами РФ за семь часов сбили 201 украинский БПЛА

Российскими средствами ПВО за семь часов был перехвачен и ликвидирован 201 украинский БПЛА над регионами РФ, в числе которых 21 дрон, направлявшийся в Москве. Об этом проинформировало Минобороны.
«1 января текущего года в период с 16:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написало ведомство в Telegram-канале.
Наибольшее число дронов было уничтожено в небе над Белгородской областью — 51 единица, над Брянской — 36, над Курской — 12. Также удары пришлись на Ростовскую область — там уничтожили 16 БПЛА, и Республику Крым, где ликвидировали 6 дронов.
При этом ПВО нейтрализовали БПЛА ВСУ над соседними с Москвой областями: Калужской (15 БПЛА), Тульской (14), Рязанской (10), Орловской (5) и Липецкой (4).
Уточняется, что над акваторией Азовского моря уничтожено 2 дрона, а над Воронежской областью 6.
При этом ВСУ продолжили предпринимать попытки атаки на регионы РФ уже в новом году. Так, в ночь на 1 января средствами ПВО над территориями России был нейтрализован 168 беспилотник. Тогда над территорией Брянской области сбили 61 дрон, 25 БПЛА над Краснодарским краем, 24 — над Азовским морем, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, 12 — над Московским регионом (из них 9 летели на Москву) и 7 — над Калужской областью.
В первый день 2026 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гостинице и кафе в Херсонской области, там погибли 24 человека, в том числе ребенок. При этом более 50 пострадали, получив ранения разной степени тяжести. Тогда Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара ВСУ по кафе в Херсонской области. Кроме этого, профессор Грег Симмонс заявил, что целью теракта ВСУ в Херсонской области стала попытка спровоцировать Россию на ответ.
По данным Минобороны РФ, 31 декабря 2025 года украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. Системы противовоздушной обороны ВС отразили воздушную атаку, в результате чего было уничтожено 53 дрона ВСУ.