В первый день 2026 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гостинице и кафе в Херсонской области, там погибли 24 человека, в том числе ребенок. При этом более 50 пострадали, получив ранения разной степени тяжести. Тогда Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара ВСУ по кафе в Херсонской области. Кроме этого, профессор Грег Симмонс заявил, что целью теракта ВСУ в Херсонской области стала попытка спровоцировать Россию на ответ.