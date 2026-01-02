ВС РФ уничтожили две бронемашины у Красноармейска

«В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки осуществили подготовку и пуск разведывательного комплекса “Орлан-10”. Аэроразведка местности велась с высоты в несколько тысяч метров, что позволило успешно пройти зоны действия средств РЭБ и обнаружить цели на дальних оборонительных рубежах противника. Полученные координаты выявленных целей передавались артиллерийским расчетам, которые наносили высокоточные удары по выявленным вражеским целям. Две бронированные машины ВСУ были успешно уничтожены на марше», — говорится в сообщении.