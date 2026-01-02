Ричмонд
ВС РФ уничтожили две бронемашины у Красноармейска

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» обеспечили уничтожение двух бронированных машин ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки осуществили подготовку и пуск разведывательного комплекса “Орлан-10”. Аэроразведка местности велась с высоты в несколько тысяч метров, что позволило успешно пройти зоны действия средств РЭБ и обнаружить цели на дальних оборонительных рубежах противника. Полученные координаты выявленных целей передавались артиллерийским расчетам, которые наносили высокоточные удары по выявленным вражеским целям. Две бронированные машины ВСУ были успешно уничтожены на марше», — говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что на этом же направлении расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли площадной удар по укреплениям формирований ВСУ, уничтожив скопление живой силы и военной техники противника.

