Ричмонд
-1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы «Востока» уничтожили опорные пункты ВСУ у Гуляйполя

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты ствольной артиллерии “Гиацинт-Б” 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника были уничтожены, что лишило его возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что военнослужащие войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ в Запорожской области. «В результате действий войск беспилотных систем группировки войск “Восток” нарушено снабжения и переброска противника на данном направлении», — отметили там.