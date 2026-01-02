Артиллеристы «Востока» уничтожили опорные пункты ВСУ у Гуляйполя

«Расчеты ствольной артиллерии “Гиацинт-Б” 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника были уничтожены, что лишило его возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе», — говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве проинформировали, что военнослужащие войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ в Запорожской области. «В результате действий войск беспилотных систем группировки войск “Восток” нарушено снабжения и переброска противника на данном направлении», — отметили там.