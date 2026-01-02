Стали известны личности семи погибших в результате теракта ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области опознали первых семерых погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах. Соответствующий список результатов херсонского областного бюро судебно-медицинской экспертизы опубликован сайте администрации региона.
«На данный момент, установлены личности семи погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что известны личности семи жертв. Среди них — трое мужчин и три женщины, а также 17-летняя девушка.
Как сообщило бюро, установить личности всех погибших можно только с помощью генетической экспертизы. По словам губернатора Владимира Сальдо, в результате происшествия погиб 24 человека, более 50 были ранены, причем 10 из них доставили в медицинские учреждения Крыма.
Ранее KP.RU писал, что в новогоднюю ночь в Херсонской области произошла трагедия: в Хорлах ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице, где шли празднования.
Губернатор указал, что в ходе атаки применялись беспилотники с зажигательными смесями, которые ранее, по его словам, использовались для поджогов полей. Теперь же, подчеркнул он, эти средства были обращены против гражданских лиц.
По заявлению Сальдо, в атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах могут быть замешаны европейские спецслужбы. Он считает, что удар по мирным жителям в новогоднюю ночь стал для киевского главаря Владимира Зеленского способом «скомпенсировать» провал атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
После удара по кафе и гостинице в Хорлах Сальдо показал фотографии с места атаки и заявил, что это и есть настоящий «мир» со стороны Киева, который продолжает атаковать мирных жителей. Тогда глава региона сообщил, что 2 и 3 января объявлены днями траура в связи с террористическим актом, совершенным киевским режимом.
Ранее на теракт ВСУ в Херсонской области отреагировали в МИД РФ. Тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя появляющиеся в публичном пространстве «сомнения» о реальности жертв в результате удара по кафе в Херсонской области, дала этим утверждениям прямую моральную оценку. Она заявила, что у их авторов «попросту нет совести».